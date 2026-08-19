Lewat 6 Keuntungan Baru, Program Akselerasi Usaha Lokal Perkuat Daya Saing Produk

jpnn.com, JAKARTA - Shopee Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia resmi menghadirkan ‘Program Akselerasi Usaha Lokal’, sebuah inisiatif baru untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri di ekosistem digital.

Melalui program itu, Shopee menghadirkan 6 manfaat baru bagi penjual dalam negeri yang mencakup dukungan peningkatan penjualan melalui Voucher Akselerasi Usaha Lokal, dan perluasan akses pasar global melalui Program Ekspor Shopee FLEXI.

Ada juga kesempatan peningkatan keterampilan digital melalui Kampus UMKM Shopee Kelas Online, transparansi pengelolaan program melalui Pengelolaan Program Saya, perlindungan HAKI melalui Brand IP Portal, dan peningkatan efisiensi operasional melalui layanan Dikelola Shopee.

Program Akselerasi Usaha Lokal melanjutkan berbagai dukungan yang telah Shopee hadirkan secara berkelanjutan bagi pengusaha lokal Indonesia.

Selain kanal Shopee Pilih Lokal yang telah hadir sejak 2018, sepanjang semester 1 2026, Shopee telah menyalurkan dukungan senilai lebih dari Rp100 miliar bagi usaha lokal, sebagai bagian dari upaya untuk membuka lebih banyak peluang bagi produk dalam negeri untuk tumbuh dan semakin berdaya saing di ekosistem digital dalam berbagai bentuk.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif berkelanjutan Shopee untuk meningkatkan daya saing, pengutamaan produk dalam negeri di ekosistem digital serta menghadirkan transparansi informasi bagi pelaku usaha dalam negeri.

"Kami mengapresiasi Shopee yang meluncurkan program baru sesuai yang diamanatkan dalam Permendag Nomor Tahun 19/2026. Shopee merespons dengan cepat peraturan ini dengan meluncurkan Program Akselerasi Produk Lokal, yang di dalamnya ada berbagai fasilitas dan program dukungan, untuk mendorong daya saing usaha lokal agar produk-produk lokal diutamakan sehingga semakin menjadi pilihan utama konsumen,” ungkap Budi Santoso dalam peluncuran Program Akselerasi Usaha Lokal di Caping Gunung, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Mengusung semangat 3 Akselerasi (3A): Akselerasi Usaha, Akselerasi Operasional, dan Akselerasi Perlindungan, Program Akselerasi Usaha Lokal dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan pengusaha lokal dalam mengembangkan bisnisnya, mulai dari meningkatkan penjualan dan keterampilan digital hingga memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta melindungi merek.