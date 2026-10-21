Lewat Acara Ini, Jetour Pamer Teknologi XWD Intelligent dan Super Hybrid

jpnn.com, JAKARTA - Jetour akan menggelar Global Technology Experience Day 2026 pada 20-23 Oktober 2026 di Wuhu, Provinsi Anhui, serta Moganshan dan Xiazhu Lake, Provinsi Zhejiang, Tiongkok.

Acara itu bertujuan untuk merasakan langsung inovasi teknologi Jetour melalui pengalaman berkendara.

Penjualan mobil Jetour secara global mencatatkan hasil positif.

Hal itu dilihat dari catatan perusahaan. Hingga September 2026, Jetour membukukan penjualan kumulatif global sebanyak 2,56 juta unit dan telah hadir di lebih dari 100 negara dan wilayah.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia Moch Ranggy Radiansyah mengatakan pihaknya tidak hanya berfokus pada pengembangan kendaraan, tetapi juga pada bagaimana teknologi dapat mendukung kebutuhan dan pengalaman perjalanan konsumen.

"Melalui Global Technology Experience Day 2026, kami ingin menunjukkan bagaimana inovasi teknologi Jetour dapat dirasakan secara langsung dalam berbagai kondisi perjalanan, mulai dari mobilitas sehari-hari hingga eksplorasi alam," kata Ranggy dalam siaran persnya, Rabu (21/10).

Melalui kegiatan itu, pabrikan mobil asal Tiongkok itu menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan fleksibel, baik untuk mobilitas sehari-hari maupun perjalanan ke berbagai destinasi.

Bagi Jetour, pengembangan teknologi tidak hanya berfokus pada performa kendaraan, tetapi juga pada kemampuannya menjawab kebutuhan konsumen dalam berbagai kondisi perjalanan.