Lewat Aftermovie, Jadwal DWP 2026 di Jakarta Akhirnya Diumumkan

jpnn.com, JAKARTA - Ismaya Live secara resmi merilis Aftermovie DWP 2025 yang mengabadikan energi luar biasa dari edisi Djakarta Warehouse Project (DWP) sebelumnya.

Retrospektif sinematik itu menjadi pembuka yang penuh energi menuju babak berikutnya, seiring dengan pengumuman resmi tanggal DWP 2026 (#DWP26) yang akan kembali digelar di Jakarta pada 2, 3, dan 4 Oktober 2026.

Aftermovie menawarkan perjalanan sensorik melalui momen-momen terbaik tahun lalu, mengabadikan persatuan dan produksi kelas dunia yang menjadi warisan DWP.

Perayaan visual tersebut bertransisi dengan mulus ke pengumuman Save The Date 2026, menandai pergeseran fokus kembali ke titik pusat industrial Jakarta.

Jakarta merupakan pusat kekuatan utama bagi DWP, sebuah panggung urban masif di mana produksi festival berskala besar bertemu dengan semangat metropolitan yang tak tertandingi.

Identitas kota ini sebagai pusat inovasi global dan ritme energinya yang elektrik menjadikannya lanskap sempurna bagi festival sebesar ini.

Dengan cakrawala gedung tinggi dan energi yang meluap, Jakarta bukan sekadar latar belakang, namun elemen vital yang memperkuat pengalaman DWP, menawarkan intensitas yang hanya bisa diberikan oleh megapolitan kelas dunia.

“Sinergi antara energi dinamis Jakarta dan ambisi DWP memungkinkan kami untuk terus melampaui batas pengalaman festival setiap tahunnya,” ungkap Argi Wibawa, Brand Manager Ismaya Live.