Lewat Ajang Inacraft 2026, Taj Yasin Targetkan Produk UMKM Jawa Tengah Masuk Pasar Internasional

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 72 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asal Jawa Tengah turut meramaikan ajang Inacraft Oktober Vol. 5 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2026.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengunjungi langsung gerai-gerai yang menawarkan berbagai produk dari Jawa Tengah.

Dalam ajang itu, Jawa Tengah membuka 14 stan yang mewadahi 72 UMKM. Dari jumlah tersebut, 50 UMKM bergerak di bidang fashion, 10 UMKM bidang craft, sementara sisanya menampilkan produk lainnya, termasuk sapu dan produk kerajinan lain.

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Sejumlah kabupaten/kota yang turut serta dalam pameran antara lain, Kabupaten Kendal, Purbalingga, Klaten, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, Kota Semarang, Tegal, Pekalongan, dan Salatiga.

Dalam kesempatan itu, Taj Yasin mengatakan UMKM di wilayahnya hendaknya tidak berhenti pada pasar nasional, tetapi mampu menembus pasar internasional.

Menurutnya, Inacraft menjadi momentum penting untuk melihat potensi produk UMKM Jawa Tengah. Hal ini sekaligus untuk memetakan produk yang memiliki peluang pasar di berbagai negara.

"Dengan Inacraft saya melihat potensinya besar. Tadi kita coba arahkan mana yang harus dikirim untuk pameran ke luar negeri, ada yang ke Eropa, Afrika, dan mana yang bisa dikirim ke Arab," kata Taj Yasin.

Dia menilai proses kurasi menjadi hal penting agar produk-produk UMKM yang telah memiliki kualitas baik dapat diarahkan sesuai karakter pasar internasional.