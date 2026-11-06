Lewat Aplikasi Tring! by Pegadaian, Pegadaian Raih 2 Penghargaan 

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) melalui aplikasi finansial terintegrasinya, Tring! by Pegadaian memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2026 dan Indonesia Marketing Excellence Awards 2026, yang digelar di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta, pada Jumat (30/10).

Penghargaan ini diterima oleh Kepala Divisi Digital PT Pegadaian (Persero) Supriyanto.

Pada kedua perhelatan tersebut, Pegadaian sukses dianugerahi predikat Best Digital Finance 2026 for Integrating Financial Products and Services to Expand Services Accessibility, Kategori Financial Services Industry di ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2026.

Sementara pada ajang Indonesia Marketing Excellence Awards 2026, Pegadaian meraih Best Corporate Strategic Marketing 2026 for Building the Better Financial Habit through Inclusive and Seamless Gold Investment di kategori Financial Service.

Penghargaan pertama diberikan atas keberhasilan Pegadaian merajut berbagai layanan keuangan digital ke dalam satu ekosistem yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui aplikasi Tring!.

Sementara itu, penghargaan kedua menyoroti keunggulan strategi pemasaran Pegadaian yang dinilai efektif membangun kebiasaan keuangan baru (financial habit) di tengah masyarakat, khususnya dalam mempermudah investasi emas secara praktis, aman, dan tanpa hambatan.

Pengakuan eksternal ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital yang dijalankan Pegadaian tidak sekadar berfokus pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kemanfaatannya bagi nasabah.

Kehadiran Tring! by Pegadaian terbukti mampu meningkatkan literasi finansial, mendorong efisiensi transaksi, serta menjawab perubahan perilaku konsumen secara relevan dan berdampak luas.