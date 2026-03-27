Lewat Asistensi Intensif, Bea Cukai Perkuat Kepatuhan Industri Cukai
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di daerah memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha cukai.
Upaya tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Bea Cukai Bojonegoro ke PT Sinar Surya Tembakau di Bojonegoro pada Rabu (11/3).
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bea Cukai Bojonegoro, P. Dwi Jogyastara itu berfokus pada pengawasan dan bertujuan membangun komunikasi konstruktif dengan pelaku usaha.
Dalam kegiatan tersebut, para petugas Bea Cukai Bojonegoro meninjau langsung proses produksi hasil tembakau guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan di bidang cukai.
Selain itu, kunjungan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan dialog terbuka terkait kewajiban pelaku usaha.
Melalui pendekatan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan industri semakin kuat sehingga mampu mendorong peningkatan kepatuhan.
Pendampingan serupa juga dilakukan Bea Cukai Malang kepada perusahaan yang baru memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Kegiatan asistensi dilaksanakan di CV Agni Prabawa Lestari pada Kamis (5/3).
