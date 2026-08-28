Lewat Baznas DKI, J99 Corp Salurkan Bantuan untuk Gempa NTT dan Karhutla Kalimantan

jpnn.com, JAKARTA - J99 Corp memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dan bencana kebakaran hutan (Karhutla) di Kalimantan.

Bantuan senilai total Rp2 miliar itu diserahkan secara simbolis ke pada Baznas (Bazis) DKI Jakarta di J99 Corp. Tower, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/8).

Bantuan tersebut terdiri atas donasi tunai Rp280 juta dan logistik senilai Rp420 juta untuk masyarakat terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, J99 Corp. juga menyerahkan 1 juta masker senilai Rp1,3 miliar untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana kebakaran hutam di Kalimantan.

Founder J99 Corp., Gilang Widya Pramana mengatakan aksi tersebut lahir dari kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana di NTT dan Kalimantan.

“Seluruh unit bisnis J99 Corp. dan J99 People bergerak bersama merespons bencana yang terjadi di NTT dan Kalimantan. Bantuan ini merupakan hasil gotong royong karyawan dan perusahaan,” ucap Gilang.

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“Kami mempercayakan penyalurannya kepada Baznas (Bazis) DKI Jakarta karena memiliki pengalaman dan kredibilitas dalam penanganan kebencanaan,” lanjutnya.

Sementara itu, Pimpinan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta Bidang Administrasi, SDM, dan Umum Bunyamin mengapresiasi atas kepedulian dan kepercayaan yang kembali diberikan J99 Corp. dalam aksi kemanusiaan.