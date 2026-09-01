Lewat Butterflies, Amagra Bercerita soal Rindu Hingga Kehilangan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda, Amagra kembali melanjutkan perjalanan musiknya dengan merilis album bertajuk Butterflies.

Album ini menjadi ruang bagi Amagra untuk bercerita tentang berbagai emosi yang dekat dengan kehidupan remaja, mulai dari jatuh cinta, rindu, kehilangan, kebingungan, hingga belajar menerima keadaan.

Digarap bersama Ninenote Music, Butterflies tidak hanya dirancang sebagai kumpulan lagu. Album tersebut membawa satu benang merah tentang perjalanan emosi dan pertumbuhan Amagra sebagai musisi.

Di tengah tren musik yang cepat berubah, Amagra memilih membangun karya berdasarkan karakter vokal dan cerita yang ingin disampaikan.

Dalam proses kreatifnya, dia kembali bekerja sama dengan Aminoto Kosin dan Irvnat, dua sosok yang telah mendampinginya sejak awal perjalanan musikal.

Kolaborasi tersebut kemudian dikembangkan dengan keterlibatan musisi dan tim internasional, termasuk The Kennel, yang sebelumnya tertarik dengan karya-karya Amagra.

Nama Butterflies dipilih bukan sekadar karena terdengar sederhana dan indah.

"Kupu-kupu menggambarkan sesuatu yang terlihat kecil dan lembut, tetapi dapat membawa pengaruh besar melalui setiap kepakan sayapnya," ungkap Amagra, Selasa (1/9).