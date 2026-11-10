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Lewat Cara Ini Air Minum BIRU Kurangi Sampah Kemasan Plastik

Lewat Cara Ini Air Minum BIRU Kurangi Sampah Kemasan Plastik
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Depo Air Minum Biru. Foto: Tim Depo Air Minum Biru

jpnn.com, JAKARTA - Air Minum BIRU menerapkan prinsip reuse melalui layanan depo air minum isi ulang sejak 2002.

Air Minum BIRU mengembangkan model layanan air minum isi ulang dengan mengajak konsumen membawa botol galon 19 liter yang telah dimiliki untuk digunakan kembali.

Hingga 2026, jaringan BIRU telah berkembang menjadi lebih dari 845 gerai yang tersebar di 15 provinsi dan 47 kota di Indonesia.

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Jaringan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum isi ulang.

Selain penggunaan kembali botol galon, keterjangkauan juga menjadi salah satu aspek dari model layanan BIRU yang menawarkan air minum isi ulang dengan biaya yang lebih terjangkau, yaitu sepertiga dari air minum dalam kemasan dengan kualitas yang setara.

Skala pemanfaatan layanan tersebut tercermin dari lebih dari 1,3 miliar liter air minum yang diisi ulang di Depo Air Minum BIRU selama Januari hingga Oktober 2026.

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Atas kontribusinya dalam menghadirkan alternatif konsumsi yang lebih berkelanjutan, Air Minum Biru menerima penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 dalam kategori Advancing Sustainable Solutions in Everyday Consumption.

Apresiasi ini menjadi pengakuan atas upaya Air Minum BIRU dalam menghadirkan solusi keberlanjutan yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Air Minum BIRU menghadirkan solusi keberlanjutan yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

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