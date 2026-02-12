Lewat Cara Ini, Bea Cukai Hadirkan Pelayanan Prima & Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus memperkuat sinergi lintas instansi di Jakarta, Bali, dan Aceh.

Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menegaskan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci pelayanan yang efektif.

“Sinergi ini memastikan pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (12/2).

Di Jakarta, Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru bersama PT Pos Indonesia menyepakati One Voice Policy melalui penyusunan sharing script bagi lebih dari 410 agen Contact Center.

Langkah ini untuk menyeragamkan informasi terkait barang kiriman internasional, sekaligus mendorong integrasi sistem tracking dan kemudahan akses dokumen pabean secara mandiri.

“Keseragaman informasi memberi kepastian dan mencegah kesalahpahaman di masyarakat,” jelas Budi.

Di Bali, Bea Cukai Ngurah Rai menerima kunjungan Konsulat Jenderal Republik Korea Selatan guna memperkuat koordinasi dalam mendukung kelancaran arus orang dan barang internasional.

Pertemuan kedua instansi tersebut membahas keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan.