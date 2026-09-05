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Lewat Cara Ini, Google Sulap Docs, Gmail, dan Keep Jadi Lebih Pintar

Lewat Cara Ini, Google Sulap Docs, Gmail, dan Keep Jadi Lebih Pintar
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Ilustrasi fitur Gmail Live, Docs Live, dan Keep Live. (ANTARA/Google)

jpnn.com - Lewat Cara Ini, Google Sulap Docs, Gmail, dan Keep Jadi Lebih Pintar 

Google meluncurkan fitur artificial intelligence atau akal mitasi bernasis perintah suara ke sejumlah aplikasinya.

Adapun aplikasi itu, yakni Docs, Gmail, dan Keep.

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Fitur itu memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan mengenai isi dokumen maupun kotak masuk email, sekaligus menjalankan berbagai tugas menggunakan perintah dalam bahasa sehari-hari, termasuk melalui perintah suara.

Dilansir dari laporan Tech Crunch pada Kamis (3/9) waktu setempat, sebelumnya Google memperkenalkan fitur tersebut dalam konferensi Google I/O pada Mei 2026. 

Fitur tersebut diberi nama Docs Live, Gmail Live, dan Keep Live.

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Pada Gmail, pengguna tidak lagi harus mengetik kata kunci di kolom pencarian untuk menemukan informasi. 

Pengguna dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada asisten AI berbasis Gemini mengenai isi kotak masuk.

Google meluncurkan fitur berbasis perintah suara ke sejumlah aplikasinya, yakni Docs, Gmail, dan Keep.

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