Lewat Cara Ini IFG Bersama Jamkrindo Berkolaborasi Hidupkan Budaya & Dorong UMKM Naik Kelas

jpnn.com, BANDUNG - Indonesia Financial Group (IFG) bersama PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo memperkuat kolaborasi dalam mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, melalui kegiatan Ruang Resonansi IFG Group 2026 bertema Menghidupkan Budaya untuk Melahirkan Karya di Gedung IFG Life Asia Afrika, Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Asep N. Mulyana mengapresiasi penyelenggaraan Ruang Resonansi IFG Group 2026, yang menjadi ruang untuk mempertemukan warisan budaya, generasi muda, seniman, komunitas, UMKM, dan dunia usaha.

Menurutnya, tema “Menghidupkan Budaya untuk Melahirkan Karya” mengajak masyarakat untuk memandang warisan bangsa bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sebagai sumber gagasan yang dapat terus dikembangkan di masa kini.

“Saya mengapresiasi ruang bagi UMKM dalam kegiatan ini. Di balik sebuah produk terdapat kerja dan pengetahuan keluarga serta komunitas. Ketika masyarakat mengenal pembuatnya dan menghargai kualitasnya, pelestarian budaya ikut memberi manfaat ekonomi,” ujar Asep.

Asep juga menyampaikan tiga pesan penting bagi generasi muda, yakni mengenali akar budaya sebagai sumber identitas dan inspirasi berkarya, memastikan kebebasan berkarya berjalan bersama tanggung jawab dengan tetap menghargai karya dan pelaku budaya, serta membangun kolaborasi antara seniman, komunitas, UMKM, dunia usaha, dan generasi muda.

Dia juga mengajak IFG Group, Jamkrindo dan seluruh mitra untuk terus membuka akses bagi masyarakat agar dapat mengenal bangunan bersejarah sekaligus memberikan kesempatan nyata kepada talenta dan pelaku UMKM lokal.

“Warisan budaya akan terus hidup melalui perhatian dan tindakan kita. Mari jadikan Ruang Resonansi sebagai tempat untuk mendengar cerita, membangun kerja sama, dan melahirkan karya yang berakar pada identitas bangsa,” kata Asep.

Direktur SDM dan Hukum IFG Rizal Ariansyah mengatakan budaya memiliki peran penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif karena dapat menjadi sumber inspirasi yang melahirkan berbagai karya dan peluang usaha.