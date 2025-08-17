Lewat Cara Ini Pertamina Patra Niaga Berbagi Energi Kemerdekaan dengan Masyarakat & Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga berbagi energi kemerdekaan dengan konsumen, komunitas, hingga para veteran melalui program Sapa Pelanggan di SPBU Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

Acara ini dihadiri langsung oleh Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Sudung Situmorang, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, serta seluruh jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga.

Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Sudung Situmorang, menekankan semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Hari ini kita merayakan kemerdekaan RI ke-80. Sejatinya Pertamina Patra Niaga adalah pelayan untuk masyarakat, sehingga kualitas pelayanan menjadi prioritas kami,” ucap Sudung.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan Pertamina Patra Niaga hadir sebagai garda terdepan Pertamina Group yang senantiasa dekat dengan masyarakat.

“Hari ini kita berkumpul bersama konsumen, masyarakat, dan juga Legiun Veteran Republik Indonesia untuk mensyukuri kedaulatan RI yang ke-80. Tanpa pelanggan, Pertamina tidak ada artinya. Karena itu, melalui berbagai program dan promo spesial dari Sabang sampai Merauke, ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan kami kepada masyarakat. Pertamina Patra Niaga bertekad terus mengabdi sepenuhnya demi memajukan Indonesia,” ujar Mars Ega.

Baca Juga: SIG Masuk Daftar 100 Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 2025

Acara yang berlangsung meriah itu dihadiri beragam komunitas, mulai dari pengemudi ojek online, komunitas otomotif roda dua dan empat, atlet disabilitas.

Pertamina Patra Niaga juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu, sahabat difabel serta veteran Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam merebut kemerdekaan.