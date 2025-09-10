menu
Lewat Cara Ini Sal Priadi Suarakan Isu Perubahan Iklim

Lewat Cara Ini Sal Priadi Suarakan Isu Perubahan Iklim
Sal Priadi saat tampil di Pestapora 2025. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Sal Priadi menyuarakan isu perubahan iklim dalam penampilannya di panggung Riang Gembira Festival Musik Pestapora 2025, beberapa waktu lalu.

Sal Priadi mengusung konsep random pick song melalui game Spinner Wheel atau permainan roda putar yang telah diisi deretan lagunya.

Saat membawakan lagu Gala Bunga Matahari, Sal Priadi menampilkan berbagai fakta tentang perubahan iklim melalui layar di kanan dan kiri panggung.

Adapun di antaranya tentang data mengenai permukaan Laut Jawa sebesar 3-5 mm per tahun, turunnya tanah hingga 10 cm per tahun.

Kemudian, ada pula peringatan tentang Jakarta akan menjadi kota yang paling cepat tenggelam di dunia.

Tak hanya itu, Sal juga menampilkan data tentang potensi kepunahan massal keenam dalam sejarah Bumi.

Dalam data tersebut, pada masa sebelumnya, tercatat kepunahan terjadi karena asteroid atau gunung berapi.

Namun, terkini, penyebab kepunahan justru aktivitas manusia, seperti deforestasi, eksploitasi alam, dan perubahan iklim.

Sal Priadi menyuarakan isu perubahan iklim dalam penampilannya di panggung Riang Gembira Festival Musik Pestapora 2025

