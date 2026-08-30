Lewat Daisy Chain Fields, Olivia Rodrigo Menggalang Dana Hingga Rp177 Miliar

jpnn.com, CALIFORNIA - Penyanyi Olivia Rodrigo melalui festival, Daisy Chain Fields, berhasil menggalang dana sebesar USD10 juta atau sekitar Rp177 miliar.

Dana yang terkumpul bakal disumbangkan untuk mendukung sejumlah lembaga yang berfokus pada perempuan.

Hal tersebut diumumkan dalam konferensi pers menjelang festival musik perdana yang digelar di California pada Sabtu waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Olivia Rodrigo hadir bersama perwakilan dari 10 organisasi nirlaba yang menjadi mitra.

“Daisy Chain Fields didirikan untuk merayakan kekuatan yang bisa terwujud ketika kita bersatu untuk saling mendukung,” kata Olivia Rodrigo dilansir The Hollywood Reporter.

Peraih Grammy itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam penggalangan dana tersebut, mulai dari pembeli tiket, musisi yang tampil tanpa menerima honor, hingga sponsor dan donatur.

Dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada 10 organisasi dengan fokus yang beragam. Beberapa di antaranya bergerak dalam advokasi kesehatan reproduksi, penyediaan sumber daya bagi para ibu, serta pendampingan bagi penyintas kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

Kesepuluh organisasi tersebut yakni Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center for Reproductive Rights, FreeFrom, Jhpiego, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, National Domestic Workers Alliance, National Institute for Reproductive Health, National Women’s Law Center, dan Planned Parenthood.