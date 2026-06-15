Lewat Desa Sejahtera Astra, Desa Les di Bali Kawinkan Wisata & Pelestarian Alam

jpnn.com, BULELENG - Desa Les di Kabupaten Buleleng, Bali Utara, menjadi contoh bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan lingkungan.

Melalui program Desa Sejahtera Astra (DSA), desa pesisir tersebut berkembang sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat tanpa meninggalkan identitas lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Desa Les memiliki potensi alam yang beragam. Kawasan ini membentang dari perbukitan hijau, lahan pertanian yang subur, hingga wilayah pesisir yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui sektor perikanan dan produksi garam tradisional.

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Berbagai potensi tersebut kemudian dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang mencakup wisata pantai, air terjun, hingga aktivitas berbasis komunitas.

Sejak bergabung dalam program Desa Sejahtera Astra pada 2024, berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dijalankan melalui empat pilar kontribusi sosial Astra, yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 800 warga.

Dampaknya, pendapatan masyarakat setempat tercatat meningkat hingga 25 persen. Selain itu, program tersebut juga membuka puluhan lapangan pekerjaan baru dan membantu memperluas penyerapan pasar terhadap produk-produk lokal hingga 100 persen.

"Melalui Desa Sejahtera Astra, kami percaya bahwa pembangunan desa tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana menjaga keseimbangan antara kemajuan, kelestarian lingkungan, serta identitas budaya yang dimiliki masyarakat. Astra berharap kolaborasi yang dijalankan melalui Desa Sejahtera Astra tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kemajuan, pelestarian lingkungan, dan identitas budaya desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia," ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Pada sektor kesehatan, warga bersama kader kesehatan aktif menjalankan berbagai program untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.