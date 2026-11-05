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Lewat Drama Hang Tuah dan Intimate Show Raim Laode, Alumni HI UNRI Angkat Budaya Melayu

Lewat Drama Hang Tuah dan Intimate Show Raim Laode, Alumni HI UNRI Angkat Budaya Melayu
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Alumni Hubungan Internasional Universitas Riau (HI UNRI) angkat budaya Melayu lewat drama Hang Tuah dan intimate show Raim Laode. Foto: narasumber JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kiprah The Jakarta Chapter dalam menghubungkan dunia akademik dan pelestarian budaya bukanlah hal baru.

Pada 2022, Alumni Hubungan Internasional Universitas Riau (HI UNRI) yang tergabung dalam komunitas ini mencatatkan Rekor Dunia MURI melalui karya Pantun dengan Bares Terpanjang Karya Civitas Akademika, yang diserahkan kepada Jurusan Hubungan Internasional UNRI di Pekanbaru.

Aurin Salsabila dari The Jakarta Chapter menjelaskan melalui pementasan kali ini, semangat tersebut kembali dilanjutkan dengan mengangkat hikayat Melayu ke dalam bentuk seni pertunjukan yang memadukan berbagai medium kreatif.

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Pada pemecahan Rekor Dunia MURI, pertunjukan musikal ini didaftarkan dalam kategori Pertunjukan Teater dengan Bahasa Terbanyak. Langkah tersebut menjadi upaya untuk menonjolkan kekayaan bahasa sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus memperluas apresiasi terhadap keberagaman.

Pemilihan Hang Tuah sebagai tokoh utama memiliki makna tersendiri. Dalam Hikayat Hang Tuah, sosok ini dikenal sebagai laksamana sekaligus utusan Kesultanan Melaka yang melakukan perjalanan ke berbagai negeri.

Kemampuannya menguasai hingga 12 bahasa menjadi simbol pentingnya komunikasi lintas budaya dan diplomasi dalam membangun hubungan antarbangsa sehingga tak sedikit yang menganggap Hang Tuah sebagai seorang diplomat pada zamannya.

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Untuk memperluas jangkauan cerita, The Jakarta Chapter juga menyiapkan komik berjudul Hang Tuah & The Three Musketeers yang dapat dikoleksi pengunjung pada hari pementasan.

Kehadiran komik menjadi bagian dari pendekatan literasi visual untuk memperkenalkan kisah Hang Tuah kepada generasi muda melalui medium yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya dilakukan melalui pertunjukan langsung, tetapi juga melalui karya yang dapat dibaca dan dinikmati di luar panggung.

Alumni Hubungan Internasional Universitas Riau (HI UNRI) angkat budaya Melayu lewat drama Hang Tuah dan intimate show Raim Laode.

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