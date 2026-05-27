Lewat Event Bersepeda, Haier Pamerkan Kecanggihan Mesin Cuci Teranyar

jpnn.com, JAKARTA - Haier berkolaborasi dengan Electronic City menghadirkan event Haier Washing Machine Cycle for Love di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kegiatan yang memadukan aktivitas olahraga, komunitas, dan pengalaman interaktif dalam satu momen ini hadir untuk membangun koneksi lebih dekat dengan konsumen.

Agenda bersepeda ini bagian dari rangkaian SEA Five-Country Cycling Event yang diselenggarakan Haier di kawasan Asia Tenggara.

President Director Haier Indonesia Yan Xuhong mengungkapkan pihaknya ingin membangun koneksi lebih dekat dengan konsumen melalui pengalaman autentik dan menyenangkan.

Mengusung semangat Wujudkan Cinta dalam Setiap Putaran, event ini mengajak komunitas dan masyarakat menikmati gaya hidup sehat sekaligus merasakan langsung keunggulan Haier L+.

Adapun Haier L+ merupakan mesin cuci front load premium dengan konsep One & Done yang dirancang untuk kebutuhan masyarakat modern.

Teknologi mencuci teranyar ini menjadi menjadi jawaban bagi ritme hidup masyarakat urban yang serba cepat.

Yan Xuhong mejelaskan mesin cucinya memang dirancang agar konsumen tidak harus mengorbankan kualitas hasil cucian maupun waktu berharga bersama keluarga.