jpnn.com, SKOTLANDIA - Band kenamaan asal Skotlandia, CHVRCHES merilis single terbaru yang berjudul Evil.

Lagu yang ditayangkan perdana di New Music Daily Apple itu merupakan bagian dari album mendatang, All The King’s Men.

Lewat Evil, CHVRCHES mengangkat tema persepsi publik dan tekanan yang sering dihadapi oleh perempuan.

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Sejak band dibentuk, vokalis Lauren Mayberry sering dicap sebagai sosok yang sulit atau pemarah karena selalu blak-blakan, sehingga dalam beberapa tahun terakhir dirinya memilih menjauh dari perbincangan politik di ranah publik.

Melalui lagu Evil, Mayberry justru secara langsung mengangkat narasi tersebut, dengan sentuhan sarkastis.

"Saya lama bergumul dengan perasaan disalahpahami saat membahas isu-isu yang menurut saya cukup jelas dan masuk akal. Saat berusia awal 20-an, rasanya membingungkan ketika dicap sebagai ‘perempuan kejam’ yang saya rasa tidak sesuai dengan diri saya sendiri, dan menerima kecaman yang begitu pedas, tetapi karakter itu justru sangat menyenangkan untuk saya salurkan saat menulis lagu ini," kata Mayberry.

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CHVRCHES menyatakan Evil tampil sebagai lagu anthem feminis yang tajam dan modern. Dengan iringan gitar berkilauan yang terinspirasi dari genre psychedelic-folk, melodi yang misterius dan merdu, serta bagian reff yang membangkitkan semangat dan bernuansa gospel.

Mayberry menyanyikan lirik yang jenaka dengan nada yang anggun, sambil bernyanyi: 'They say…that I’m rotten to the core / so how come every night I’m singing everybody screams for more'.