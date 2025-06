Lewat Festival Ini, LSPR Ingin Perkuat Indentitas Kampung Anggur yang Berdaya Saing

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa London School of Public Relations (LSPR) Institute of Communication and Business Jakarta Batch 26 Kelas Excellence menggelar festival Si Manis Munjul di Waduk Ambalat, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu (22/6).

Mahasiswa itu tidak sendiri, tetapi mereka menggandeng masyarakat Kampung Anggur RT.009/RW.04, Kelurahan Munjul, Jakarta Timur itu dalam mengadalan festival tersebut.

Festival Si Manis Munjul merupakan bagian dari kampanye yang bertujuan memperkuat identitas Kampung Anggur sebagai kawasan agrikultur urban yang inovatif dan berdaya saing.

Ketua Acara Festival Si Manis Munjul, Jonathan Ezra Widjaya mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari keterlibatkan pihaknya sebagai mahasiswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi terlibat langsung dalam membangun dan memberdayakan potensi lokal masyarakat.

"Dalam proses pelibatan ini kami belajar bahwa potensi lokal di Kampung Anggur (Munjul) bisa menjadi sumber inspirasi dan peluang,” kata Jonathan dalam siaran persnya, Senin (23/6).

Sejak masa pandemi Covid-19, warga Si Munjul memanfaatkan waktu di rumah dengan menanam anggur.

Kebiasaan itu berkembang menjadu gerakan yang mengubah wajah kampung menjadi hijau.

Inisiasi mengembangkan tanaman anggur menjadi “Kampung Anggur” lantas beroleh dukungan dari London School of Public Relations (LSPR).