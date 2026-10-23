Lewat Financial Festival 2026, Pemprov DKI Bareng OJK dan Bank Jakarta Perkuat Inklusi Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menutup program digitalisasi pasar inklusif sekaligus membuka perhelatan Jakarta Financial Festival 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan pimpinan lembaga, di antaranya Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Walikota Administrasi Jakarta Selatan Safrin Liputo, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Abisumawan Budianto, serta Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi. Hadir pula jajaran pimpinan industri jasa keuangan, perwakilan Bank Indonesia, serta para pangku kepentingan terkait.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasi atas keberhasilan program kolaboratif yang telah berjalan selama satu tahun tersebut.

Baca Juga: Petinggi Bank Jakarta Raih 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026

Menurutnya, transformasi pasar rakyat di Jakarta telah sukses menjangkau puluhan pasar serta mendongkrak akses keuangan formal bagi para pedagang secara berkelanjutan.

Dia menjelaskan program digitalisasi pasar yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun tersebut kini resmi ditutup, meski kegiatan ini harus terus dilanjutkan secara berkala ke depannya.

Berdasarkan laporan yang ada, program ini berhasil menjangkau 93 pasar, memfasilitasi pembukaan hampir 1.146 rekening, mendukung akses pembiayaan bagi 99 debitur, serta menghadirkan 139 agen laku pandai dan 1.283 merchant QRIS.

Pencapaian tersebut menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari para pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal.

Oleh karena itu, Rano Karno menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkolaborasi dan berharap perluasan akses ini dapat membantu para pedagang mengelola usahanya dengan lebih baik, memperluas peluang pembiayaan, serta meningkatkan daya saing usaha.