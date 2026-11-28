jpnn.com, JAKARTA - Lion Parcel terus mendorong kemudahan pengelolaan bisnis jastip (jasa titip) melalui LioJastip, fitur yang mempermudah pelaku usaha jastip dalam mengelola berbagai kebutuhan operasional bisnisnya.

Febri Andika, Chief Retail Officer Lion Parcel, memaparkan LioJastip merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan solusi yang relevan bagi kebutuhan pelaku bisnis jastip (jastiper).

Melalui sistem terintegrasi, Lion Parcel berupaya memberikan kemudahan tidak hanya dari sisi pengiriman, tetapi juga dalam pengelolaan operasional sehari-hari.

“Kami melihat bisnis jastip berpotensi terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, Lion Parcel tidak hanya ingin hadir sebagai mitra pengiriman, tetapi juga menghadirkan solusi yang dapat membantu pelaku usaha mengelola operasional bisnis secara lebih praktis," ujar Febri.

"Melalui LioJastip, kami berharap para jastiper dapat lebih fokus mengembangkan bisnisnya, sementara kebutuhan pengelolaan pesanan hingga pengiriman dapat dilakukan dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” imbuhnya.

LioJastip merupakan fitur yang dapat diakses melalui aplikasi Lion Parcel ataupun website liojastip.lionparcel.com, untuk membantu jastiper mengelola pesanan dalam satu platform.

Fitur ini memungkinkan pengguna mencatat pesanan, mengelola daftar belanja, membuat tagihan, hingga memantau status pesanan.

Dengan pengelolaan terpusat, jastiper tidak perlu lagi bergantung pada pencatatan manual.