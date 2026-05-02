Lewat Forum Dialog, Gubernur Agustiar Dorong Perlindungan Buruh

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mengungkapkan akan terus memperkuat perlindungan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mengungkapkan akan terus memperkuat perlindungan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Gubernur Agustiar saat membuka ruang dialog dengan para buruh di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Jumat (1/5/2026).

Dalam momentum Hari Buruh Internasional tersebut, dialog tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi ruang terbuka bagi pekerja untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah.

Agustiar menegaskan pendekatan dialog menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Menurutnya, persoalan buruh tidak bisa hanya dilihat dari laporan administratif, melainkan harus didengar langsung dari mereka yang merasakan kondisi di lapangan.

“Melalui dialog seperti ini, kita bisa mendengar langsung apa yang dirasakan para buruh. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Salah satu isu yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah masih terbatasnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang baru mencapai sekitar 51 persen.

Pemerintah menilai angka ini perlu ditingkatkan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait.

