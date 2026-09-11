Lewat Game di Roblox, Clevo Ajak Pemain Dukung Petani Indonesia

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Clevo, merek minuman susu UHT di bawah naungan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), meluncurkan pengalaman bermain interaktif di platform Roblox melalui Clevo World: The Hardest Farming Game.

Permainan itu menghubungkan aktivitas di dunia virtual dengan dukungan nyata bagi petani Indonesia.

Clevo World dirancang sebagai ruang eksplorasi interaktif yang mengajak anak-anak menyelami cita-cita mereka sejak dini.

Pemain bisa mencoba sebagai profesi, seperti dokter, pemain bola hingga petani.

Salah satu zona istimewa di dalam game itu adalah dunia pertanian.

Anak-anak dapat melakukan simulasi proses produksi pertanian dan berstrategi ketika menghadapi anomali cuaca maupun wabah hama yang dapat menyerang tanaman.

Brand Equity Director Garudafood Ari Windrayanto Purwito mengatakan ini menjadi bagian dari strategi untuk membangun kedekatan yang lebih personal dengan konsumen, khususnya anak-anak dan keluarga muda, melalui ruang digital yang sudah akrab dalam keseharian mereka.

"Kami mempercayai bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Melalui permainan imajinatif ini mereka dapat belajar bereksplorasi, bersosialisasi, dan mengenal dunia melalui berbagai pengalaman baru,” ujar Ari di sela acara peluncuran Clevo World: The Hardest Farming Game di Jakarta Selatan, Kamis (10/9).