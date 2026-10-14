Lewat GREAT PlogWell Day 2026, Great Eastern Indonesia Ajak Warga Jaga Kesehatan & Lingkungan
jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Indonesia berkolaborasi dengan OCBC sukses menyelenggarakan GREAT PlogWell Day 2026 di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta.
Mengusung konsep penggabungan aksi peduli lingkungan dan kesehatan (wellness), kegiatan tahun kedua ini berhasil mengumpulkan ratusan kilogram sampah, mencatatkan reduksi emisi karbon, sekaligus memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia, Roy Hendrata Gozalie, menjelaskan bahwa perluasan konsep ini bertujuan untuk melipatgandakan dampak positif program di tengah masyarakat.
"Kami memperluas GREAT Plogging Day menjadi GREAT PlogWell Day dengan memadukan kepedulian terhadap lingkungan dan wellness. Kebiasaan sederhana untuk aktif bergerak, menjaga lingkungan, dan memperhatikan kesehatan, ketika dilakukan bersama, dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan," kata Roy dalam keterangan tertulisnya.
Aksi Lingkungan Nyata dan Pengurangan Karbon
Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi plogging (olahraga jogging sambil memungut sampah) yang diikuti oleh lebih dari 150 peserta internal dari Great Eastern Indonesia, OCBC, serta keluarga karyawan.
Berkolaborasi dengan Rekosistem sebagai mitra pengelolaan sampah bertanggung jawab, aksi ini berhasil mengumpulkan total 170 kg sampah, di mana 153,71 kg di antaranya terkumpul langsung dari rute plogging.
Upaya pembersihan ini secara konkret berhasil menghasilkan penghematan karbon (carbon saving) sebesar 78,13 kg CO?.
Great Eastern Indonesia berkolaborasi dengan OCBC sukses menyelenggarakan GREAT PlogWell Day 2026 di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta.
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