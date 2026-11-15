Lewat Green Event, PLN EMI Perluas Penerapan Energi Bersih di Industri MICE

jpnn.com, JAKARTA - PT Energy Management Indonesia (Persero) atau PLN Energy Management Indonesia (PLN EMI) mendorong penerapan konsep Green Event atau penyelenggaraan acara ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan mengurangi emisi karbon di Indonesia.

Konsep tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari konser musik hingga konferensi dan pameran.

Upaya tersebut diperkenalkan melalui kegiatan media gathering bertajuk "Ngobrol Energi: Cerita, Capaian dan Langkah ke Depan" yang digelar bersama PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara (PLN MCTN), baru-baru ini.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 20 insan media sebagai ruang berbagi informasi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menyebarluaskan isu energi dan keberlanjutan.

Dalam kegiatan itu, PLN EMI memperkenalkan konsep Sustainability Event, yakni penyelenggaraan acara yang tidak hanya berorientasi pada keberhasilan kegiatan, tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan.

Penerapannya meliputi penggunaan energi bersih, pengelolaan emisi karbon, efisiensi sumber daya, hingga pengurangan dan pengelolaan limbah.

Direktur Utama PT Energy Management Indonesia (Persero), Henri Firdaus, mengatakan penerapan prinsip keberlanjutan dalam penyelenggaraan acara merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan berbagai sektor.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan kegiatan berskala besar dengan konsep ramah lingkungan dan minim emisi.