menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Lewat Greenhouse, Telkom Dukung Pengelolaan Sampah Desa Cijaura Bandung

Lewat Greenhouse, Telkom Dukung Pengelolaan Sampah Desa Cijaura Bandung

Lewat Greenhouse, Telkom Dukung Pengelolaan Sampah Desa Cijaura Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Telkom melalui program GoZero% kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan sampah. Foto: Telkom

jpnn.com, BANDUNG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui program GoZero% kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat.

Bertempat di RW 13, Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Telkom menyalurkan bantuan berupa greenhouse dan tempat sampah organik kepada warga setempat.

Sebelumnya, Telkom memberikan dua kali bantuan berupa alat pengolah sampah dan budi daya maggot.

Baca Juga:

Bantuan tersebut berhasil meningkatkan produktivitas pengelolaan sampah di desa Cijaura.

Kini, Desa Cijaura diharapkan dapat menjadi desa percontohan dalam tata kelola sampah terpadu.

SM Sustainability Development Goals Telkom Suharsono mengatakan program ini telah memberikan dampak nyata.

Baca Juga:

Desa Cijaura merupakan salah satu desa binaan Telkom yang telah terpadu, baik dalam pengelolaan sampah organik maupun anorganik.
Dari semula mengolah sampah 100 kg per bulan, kini bisa mencapai 300 kg. Frekuensi penyetoran sampah ke TPS Ciwastra juga berkurang dari empat kali menjadi dua kali seminggu.

"Produksi maggot meningkat dari 200 kg menjadi 300 kg per bulan, dan produksi pelet pakan ternak mencapai 40 kg per bulan. Dengan demikian, sudah terbentuk ekosistem circular economy di Cijaura,” ujar Suharsono.

Telkom melalui program GoZero% kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan sampah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI