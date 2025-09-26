Lewat Greenhouse, Telkom Dukung Pengelolaan Sampah Desa Cijaura Bandung

jpnn.com, BANDUNG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui program GoZero% kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat.

Bertempat di RW 13, Kelurahan Cijaura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Telkom menyalurkan bantuan berupa greenhouse dan tempat sampah organik kepada warga setempat.

Sebelumnya, Telkom memberikan dua kali bantuan berupa alat pengolah sampah dan budi daya maggot.

Bantuan tersebut berhasil meningkatkan produktivitas pengelolaan sampah di desa Cijaura.

Kini, Desa Cijaura diharapkan dapat menjadi desa percontohan dalam tata kelola sampah terpadu.

SM Sustainability Development Goals Telkom Suharsono mengatakan program ini telah memberikan dampak nyata.

Desa Cijaura merupakan salah satu desa binaan Telkom yang telah terpadu, baik dalam pengelolaan sampah organik maupun anorganik.

Dari semula mengolah sampah 100 kg per bulan, kini bisa mencapai 300 kg. Frekuensi penyetoran sampah ke TPS Ciwastra juga berkurang dari empat kali menjadi dua kali seminggu.

"Produksi maggot meningkat dari 200 kg menjadi 300 kg per bulan, dan produksi pelet pakan ternak mencapai 40 kg per bulan. Dengan demikian, sudah terbentuk ekosistem circular economy di Cijaura,” ujar Suharsono.