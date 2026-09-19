Lewat Hackathon 2026, Mahasiswa UI Siapkan Inovasi untuk Jawab Tantangan Industri

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) memperkuat kolaborasi antara talenta muda dan dunia industri melalui Hackathon UI 2026 yang digelar di Ballroom Hote RA Suites Simatupang, Jakarta pada 17–18 September 2026

Mengusung tema “Securing the Digital Frontier & Automating the Future Supply Chain,” ajang ini mempertemukan 30 tim dari mahasiswa UI untuk mengembangkan solusi teknologi berdasarkan tantangan yang disediakan oleh industri.

Berbeda dari kompetisi yang hanya berfokus pada pengembangan ide, Hackathon UI 2026 mendorong peserta untuk membawa inovasi sehingga dapat diimplementasikan pada ekosistem industri.

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Selama kompetisi, peserta mengikuti rangkaian proses mulai dari memahami tantangan industri, mengembangkan prototipe atau minimum viable product (MVP), hingga mempresentasikan hasil inovasinya di hadapan dewan juri.

Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi Mahasiswaan dan Alumni UI, Prof. Dr. Hamdi Muluk mengatakan tema Hackathon UI 2026 dipilih untuk merespons perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI), yang semakin luas digunakan dalam berbagai aktivitas.

Menurutnya, perkembangan AI memiliki keterkaitan erat dengan persoalan data karena teknologi tersebut mampu mengolah data dalam jumlah besar dan cepat.

“Tema ini dipilih karena perkembangan teknologi termasuk munculnya AI (kecerdasan buatan) yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Perkembangan teknologi AI tidak dapat dipisahkan dari keamanan data yang sangat penting,” ujar Hamdi saat ditemui di sela-sela Hackathon UI 2026 di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Selain keamanan digital, Hackathon UI 2026 turut menyoroti otomasi rantai pasok sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang semakin mempengaruhi berbagai sektor. Prof.