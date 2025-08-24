Lewat Health Provider, Ajinomoto Hadirkan Lingkungan Indonesia yang Lebih Baik
jpnn.com, JAKARTA - Ajinomoto Indonesia terus memperkuat kesejahteraan yang berkelanjutan bagi manusia, masyarakat, dan bumi melalui AminoScience.
Salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Head of Corporate Communications PT Ajinomoto Indonesia, Grant Senjaya menuturkan sebagai Health Provider, Ajinomoto berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan melalui berbagai inisiatif ramah lingkungan di pabrik Mojokerto dan Karawang.
"Kami melakukan pengurangan limbah, emisi karbon, serta efisiensi penggunaan air. Brand kami seperti Masako® dan AJI-NO-MOTO® juga berkontribusi dalam pengurangan plastik melalui inovasi kemasan. Selain itu, kami menerapkan praktik ekonomi sirkuler dengan memanfaatkan produk samping seperti AJIFOL dan AMINA, serta menggunakan bio-mass boiler dan tenaga surya untuk mendukung produksi yang lebih berkelanjutan,” ujar Grant Senjaya.
Selain itu, perusahaan memiliki salah satu tujuan global yakni pada 2030 bisa mengurangi dampak lingkungan sebesar 50% melalui inisiatif keberlanjutan.
Terlebih, sampah plastik masih menjadi tantangan lingkungan besar di Indonesia.
Oleh karena itu, Ajinomoto meluncurkan MSG AJI-NO-MOTO® dengan kemasan kertas, mengurangi penggunaan plastik hingga 30%.
Produk Masako® dan Sajiku® juga mengalami pengurangan plastik masing-masing 8,4% dan 9,5% sejak Oktober 2021.
Ajinomoto juga berupaya terus menerapkan zero waste dalam meminimalkan dan mengurangi pencemaran lingkungan hingga ke titik nol.
