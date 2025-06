Lewat HERoes of Innovation, Dow dan ASU Dorong Pemberdayaan Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Dow, bekerja sama dengan Arizona State University (ASU) mengumumkan pemenang program HERoes of Innovation 2025, sebuah inisiatif untuk mendukung perempuan muda di bidang STEM dan mendorong inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat di Indonesia.

Sebagai bagian dari strategi Global Citizenship, program HERoes (Her on Engineering Science) of Innovation mempertegas komitmen Dow dalam mendorong pendidikan STEM dan keberlanjutan.

Melalui program ini, mahasiswa, khususnya perempuan didorong untuk menciptakan solusi inovatif atas berbagai tantangan di masyarakat, seperti pengolahan limbah, keberlanjutan, dan penguatan peran perempuan.

“Program ini menunjukkan bagaimana kolaborasi dan tujuan bersama dapat menghasilkan dampak nyata,” kata Riswan Sipayung, Presiden Direktur Dow Indonesia.

“Kami bangga menjadi bagian dari platform yang mendukung perempuan muda di bidang STEM sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kreativitas dan komitmen yang ditunjukkan para peserta memperkuat keyakinan kami bahwa generasi muda mampu menjadi agen perubahan," imbuhnya.

Kompetisi ini mengajak peserta melalui tiga tahapan: menyusun proposal ilmiah, menyampaikan ide melalui video singkat, dan mempresentasikan solusi mereka dalam ajang Innovation Showcase.

Setiap proyek dinilai berdasarkan aspek orisinalitas, kelayakan pelaksanaan, relevansi terhadap tujuan keberlanjutan, dan dampaknya bagi masyarakat.

Dari 50 tim yang berpartisipasi, satu tim terpilih sebagai pemenang dan berhak menerima hadiah sebesar USD 1.000 serta pendampingan selama tiga bulan bersama para pakar dari Dow.