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Lewat Inovasi Digital, BNI Dorong Gaya Hidup Sehat Masyarakat

Lewat Inovasi Digital, BNI Dorong Gaya Hidup Sehat Masyarakat
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PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkomitmen untuk hadir sebagai mitra masyarakat dalam membangun ekosistem gaya hidup berkelanjutan dengan menjaga kesehatan. Foto: dok BNI

jpnn.com, JAKARTA - Gaya hidup sehat kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar tren sesaat, tetapi telah bergeser menjadi kebutuhan mendasar.

Melihat fenomena tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkomitmen untuk hadir sebagai mitra masyarakat dalam membangun ekosistem gaya hidup berkelanjutan dengan menjaga kesehatan. 

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan konsistensi merupakan elemen penting dalam membangun gaya hidup keseharian yang menyehatkan dan berkelanjutan.  

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“Aktivitas seperti lari tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga membentuk karakter disiplin dan daya tahan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kualitas hidup,” ujar Okki  Rushartomo, baru-baru ini. 

Okki menambahkan BNI terus mendorong berbagai inisiatif yang mendukung masyarakat untuk membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut dia, melalui dukungan terhadap aktivitas yang mendorong gaya hidup sehat dan aktif, BNI ingin menjadi bagian dari perjalanan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. 

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“Kami percaya bahwa konsistensi dalam langkah kecil akan membawa dampak besar, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi lingkungan dan komunitas secara luas,” lanjutnya.

Tiga Pilar BNI dalam Mendukung Gaya Hidup Sehat

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkomitmen untuk hadir sebagai mitra masyarakat dalam membangun ekosistem gaya hidup berkelanjutan untuk kesehatan

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