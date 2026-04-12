Lewat Inovasi FAME & Manfaat Eceng Gondok di Surabaya, Pertamina Patra Niaga Raih PROPER Emas

jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) melalui unit Integrated Terminal (IT) Surabaya meraih predikat PROPER Emas dalam pengelolaan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025.

Pencapaian ini didukung oleh implementasi dua program unggulan, yaitu Eco Inovasi Penerimaan FAME melalui jalur pipa, serta program pemberdayaan masyarakat Lentera Pagesangan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menyampaikan capaian ini merupakan bagian dari konsistensi perusahaan dalam menghadirkan inovasi sosial dan lingkungan di berbagai wilayah operasional.

“Capaian PROPER Emas ini menjadi bukti komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan prinsip ESG secara konsisten. Program di IT Surabaya merupakan salah satu dari tujuh unit Pertamina Patra Niaga yang berhasil meraih PROPER Emas melalui inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan,” ujar Roberth.

Dia menambahkan keberhasilan ini menunjukkan sinergi antara inovasi operasional dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

Program Eco Inovasi Penerimaan FAME menghadirkan perubahan signifikan dalam proses operasional, dari sistem penerimaan berbasis truk tangki menjadi penerimaan langsung dari kapal melalui jalur pipa.

Transformasi ini meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional sekaligus memperkuat upaya pengurangan dampak lingkungan.

Implementasi program ini berhasil menurunkan global warming potential hingga 45,6 persen.