Lewat Inovasi Hidrogen di IIMS 2026, PLN Indonesia Power Perkuat Komitmen Energi Bersih

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) turut hadir di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Expo pada 5–15 Februari 2026 lalu.

Partisipasi ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperkenalkan pemanfaatan hidrogen sebagai energi masa depan sektor transportasi sekaligus mendorong industri otomotif berkelanjutan di Indonesia.

Dalam partisipasinya di IIMS 2026, PLN Indonesia Power kembali menampilkan mobil Green Hydrogen kepada publik sebagai wujud konsistensi perusahaan dalam mengembangkan teknologi energi ramah lingkungan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan pengembangan green hydrogen merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mempercepat transformasi energi nasional.

“PLN Indonesia Power tidak hanya fokus pada penyediaan listrik, tetapi juga mengambil peran strategis dalam menghadirkan solusi energi bersih masa depan. Pengembangan green hydrogen menjadi salah satu pilar penting kami dalam mendukung dekarbonisasi sektor transportasi dan industri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya domestik,” ujar Bernadus.

Selain mobil Green Hydrogen , PLN Indonesia Power juga menampilkan inovasi dan produk pengembangan energi bersih lainnya, antara lain dummy Hydrogen Refueling Station (HRS) dan Solar PV.

Kehadiran inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam membangun ekosistem kendaraan ramah lingkungan yang terintegrasi dari sisi produksi energi hingga infrastruktur pengisian.

Komitmen PLN Indonesia Power semakin ditegaskan melalui Talkshow PLN Mobile di PLN Mobile Booth.