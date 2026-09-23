Lewat Jagau, Akaracita Membawa Bunyi Tradisi Banjar ke Lanskap Kontemporer

jpnn.com, BANJARBARU - Grup musik Akaracita kembali menghadirkan karya terbaru melalui single yang bertitel Jagau.

Lagu tersebut melanjutkan eksplorasi Akaracita terhadap kemungkinan musik tradisi Kalimantan Selatan secara khusus gamalan Banjar untuk hadir dalam bentuk musikal yang lebih luas dan relevan dengan pengalaman pendengar hari ini.

Jagau berangkat dari ketertarikan Akaracita terhadap sosok Jagau dalam ingatan budaya Banjar.

Gagasan itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa musik yang tidak berusaha merekonstruksi musik masa lalu, tetapi menjadikannya sebagai sumber untuk menciptakan bunyi baru.

Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dari cara kerja Akaracita. Tradisi tidak ditempatkan hanya sebagai penanda identitas melalui penggunaan instrumen tertentu, melainkan sebagai sumber pengetahuan mengenai pola, tekstur, ritme, karakter bunyi, dan cara membangun musikalitas.

Melalui Jagau, Akaracita kembali mempertanyakan batas antara musik tradisi dan musik kontemporer. Bagi kelompok ini, keduanya tidak selalu harus dipertentangkan.

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Tradisi dapat menjadi titik berangkat bagi penciptaan, sementara musik kontemporer dapat menjadi ruang untuk menguji kembali kemungkinan-kemungkinan yang terdapat di dalamnya.

“Bagi kami, tradisi bukan sesuatu yang harus dibekukan. Ia memiliki pengetahuan yang bisa terus dibaca, ditafsirkan, dan dikembangkan. ‘Jagau’ adalah salah satu upaya kami untuk menemukan.kemungkinan bunyi baru dari pengetahuan tersebut,” ungkap Novyandi dari Akaracita.