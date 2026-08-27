Lewat Jakarta One Running Series 2026, Masyarakat Diajak Menikmati Ibu Kota

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta One Running Series 2026 diperkenalkan hari ini sebagai rangkaian event lari yang diinisiasi oleh PT. Sasana Jiwa berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan ini akan berlangsung di lima rute berbeda di lima wilayah ibu kota (Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat).

Mengusung tema One City, One Celebration, Jakarta One Running Series hadir bukan sekedar sebagai kompetisi olahraga, tetapi sebagai sebuah perayaan yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam satu nuansa kebersamaan.

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Setiap langkah di Jakarta One Running Series menjadi perayaan 500 tahun sejarah perkembangan, perjuangan, transformasi, dan kebanggaan masyarakat DKI Jakarta terhadap kotanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta One Running Series dapat menjadi cerminan nilai-nilai persatuan, kolaborasi, dan semangat kolektif masyarakat Jakarta.

“Saya melihat bahwa Jakarta One Running Series memiliki nilai yang sangat strategis. Dengan melibatkan lima wilayah kota dan menghadirkan titik temu di Monumen Nasional, kegiatan ini merepresentasikan Jakarta sebagai simbol persatuan, kolaborasi, dan semangat kolektif seluruh warganya,” ujar Pramono.

Pramono juga menyampaikan apresiasi yang baik kepada Jakarta One Running Series yang mendorong gaya hidup aktif berkelanjutan dan mendukung penuh masyarakat untuk bergerak bersama, menunjukkan rasa cinta kepada kota ini, dan menghadirkan Jakarta sebagai kota global yang sehat dan inklusif.

Jakarta One Running Series 2026 akan didesain sebagai serangkaian kegiatan lari yang menyoroti karakter khas dari setiap wilayah Jakarta, mulai dari distrik bisnis yang ramai hingga pusat sejarah dan budaya.