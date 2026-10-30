Lewat Karamelku, Keiko Kioko Twins Merayakan Manisnya Persahabatan

jpnn.com, JAKARTA - Duo penyanyi remaja kembar Keiko dan Kioko merilis single terbaru yang berjudul Karamelku.

Lagu yang diciptakan langsung oleh Keiko dan Kioko itu sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital mulai 30 Oktober 2026.

Mengusung genre pop dan j-pop dengan permainan alat musik disertai dance, Karamelku mengangkat tema persahabatan yang manis, lekat, dan penuh cerita.

Terinspirasi dari karamel yang manis dan lengket, Karamelku menggambarkan kedekatan yang membuat kebersamaan terasa istimewa.

Melalui lagu itu, Keiko Kioko membawa pendengar pada cerita tentang persahabatan, momen-momen sederhana, dan kenangan manis yang tumbuh bersama orang-orang terdekat.

Salah satu hal yang menjadi ciri khas single ini adalah keterlibatan Keiko Kioko dalam proses kreatif. Keduanya tercatat sebagai penulis lirik sekaligus pencipta lagu, sementara aransemen dan produksi musik ditangani oleh Chikita Amanda.

Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Keiko Kioko dalam mengembangkan identitas musikal dan

menyampaikan cerita melalui karya sendiri.

Dengan perpaduan warna pop, j-pop, permainan alat musik piano dan gitar, serta sentuhan dance, Karamelku hadir dengan pendekatan musikal yang dekat dengan dunia remaja.