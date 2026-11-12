Lewat Kegiatan CVC, Bea Cukai Dukung Kelancaran Usaha dan Daya Saing Pelaku Industri

jpnn.com, JAMBI - Tidak hanya ditentukan oleh proses produksi, tetapi juga pemahaman terhadap ketentuan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Bea Cukai terus membangun komunikasi langsung dengan pelaku industri melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC).

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud peran Bea Cukai sebagai industrial assistance dan trade facilitator dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha.

Salah satu kegiatan CVC dilaksanakan Bea Cukai Jambi dengan mengunjungi PT Cipta Lebah Berkah (PT CLB) di Jambi pada Kamis (22/10).

Dalam kunjungan tersebut, petugas melihat langsung proses usaha perusahaan, mulai dari pengelolaan peternakan lebah hingga kesiapan produk di kantor perusahaan.

Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Bea Cukai untuk berdiskusi dan mendengarkan aspirasi pelaku usaha mengenai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis.

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Melalui interaksi langsung tersebut, Bea Cukai berupaya memahami proses bisnis perusahaan secara menyeluruh sehingga pendampingan dan asistensi yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Sinergi ini diharapkan turut mendukung perkembangan industri lokal, meningkatkan daya saing produk, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.