Lewat Kegiatan CVC, Bea Cukai Terus Bangun Komunikasi dengan Industri Hasil Tembakau
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pelaku usaha melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC).
Kegiatan ini menjadi sarana bagi Bea Cukai untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pengguna jasa sekaligus memberikan asistensi terkait ketentuan kepabeanan dan cukai.
Komitmen tersebut diwujudkan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur II melalui kunjungan ke PT HM Sampoerna Tbk pada Kamis (15/10).
Kegiatan dipimpin Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II Muhamad Lukman bersama sejumlah kepala kantor Bea Cukai di lingkungan wilayah kerjanya.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran Bea Cukai meninjau langsung proses produksi perusahaan, kemudian melanjutkan kegiatan dengan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) untuk membahas berbagai isu dan tantangan terkini yang dihadapi industri.
Melalui pertemuan tersebut, Bea Cukai berupaya membangun pemahaman bersama mengenai dinamika industri sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan dukungan dan koordinasi.
Komunikasi dan asistensi yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu pengguna jasa menghadapi perubahan kondisi pasar serta memastikan pelaksanaan kewajiban kepabeanan dan cukai berjalan sesuai ketentuan.
Upaya serupa dilakukan Bea Cukai Banyuwangi melalui kunjungan ke sejumlah perusahaan industri hasil tembakau di Kecamatan Glenmore dan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi pada 19–23 Oktober 2026.
Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II melaksanakan kegiatan CVC melalui kunjungan ke PT HM Sampoerna Tbk pada Kamis (15/10), ini tujuannya
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