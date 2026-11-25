Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Bahas Tantangan Industri di Tengah Dinamika Geopolitik
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melaksanakan kegiatan Customs Visit Customer (CVC) sebagai upaya untuk memahami kebutuhan dan tantangan dunia usaha secara langsung.
Melalui kegiatan tersebut, Bea Cukai juga memastikan layanan kepabeanan berjalan selaras dengan proses bisnis industri.
Komitmen tersebut tecermin melalui kegiaan CVC yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Bekasi di wilayah kerja masing-masing.
Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyonggo didampingi jajaran pejabat dan pegawainya dan Bea Cukai Merak memimpin langsung kegiatan CVC ke PT Pertamina Patra Niaga dan PT Krakatau Posco pada Kamis (12/11).
PT Pertamina Patra Niaga merupakan perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO).
Kedua perusahaan tersebut menjadi mitra strategis Bea Cukai dalam mendukung kelancaran aktivitas industri dan perdagangan internasional.
Ambang menyampaikan komunikasi langsung dengan pelaku usaha membantu Bea Cukai memahami kebutuhan industri secara lebih menyeluruh.
Menurut Ambang, pemahaman terhadap proses bisnis perusahaan menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan ketentuan kepabeanan.
PT Pertamina Patra Niaga, PT Krakatau Posco dan PT Narumi Indonesia kali ini menjadi tujuan kegiatan CVC yang dilaksanakan Bea Cukai
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