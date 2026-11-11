Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Dampingi UMKM Bekasi dan Banyumas Agar Siap Ekspor
jpnn.com, BEKASI - Bea Cukai Bekasi, Cikarang, dan Purwokerto menggelar edukasi serta asistensi ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui kolaborasi dengan instansi pemerintah dan lembaga keuangan, Bea Cukai membekali pelaku usaha dengan pengetahuan mengenai prosedur ekspor, pemenuhan standar produk, akses pembiayaan, hingga strategi menjangkau pasar internasional.
Bea Cukai Bekasi bersama Bea Cukai Cikarang menyelenggarakan Coaching Program for New Exporter 2026 bertema 'From Product to Global Market: Building the Path to Export'.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bea Cukai Cikarang pada Kamis (22/10).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian UMKM, Bank Indonesia, PT SUCOFINDO, praktisi ekspor Logiscale, serta Bea Cukai.
Melalui pemaparan materi, diskusi, konsultasi, dan studi kasus, peserta mendapatkan pengetahuan mengenai pengembangan usaha, kesiapan finansial, standardisasi dan sertifikasi produk, serta strategi mencari calon pembeli (buyer).
Narasumber dari Kementerian UMKM turut menjelaskan dukungan pembiayaan pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mengingatkan pelaku UMKM perlu mempersiapkan legalitas usaha dan dokumen ekspor agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Kegiatan juga menghadirkan sesi Export Clinic-Product Surgery untuk membahas kesiapan usaha dua UMKM terpilih, salah satunya PT Agrifood Kreasi Nusantara, UMKM binaan Bea Cukai Cikarang.
Bea Cukai mendampingi pelaku UMKM di Bekasi dan Banyumas agar menyiapkan produk untuk pasar ekspor melalui sejumlah kegiatan ini
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