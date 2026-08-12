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Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai dan Pemda Tingkatkan Sinergi Berantas Rokok Ilegal

Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai dan Pemda Tingkatkan Sinergi Berantas Rokok Ilegal
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Bea Cukai Kudus menerima kunjungan koordinasi Pemkab Jepara dalam rangka persiapan Operasi Bersama Pemberantasan BKC Hasil Tembakau Ilegal sesuai Rancangan Kegiatan dan Penganggaran 2026 pada Kamis (6/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KUDUS - Upaya menekan peredaran rokok ilegal terus dilakukan melalui sinergi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui evaluasi kegiatan pengawasan dan persiapan operasi bersama di sejumlah wilayah, sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dan daerah.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan Bea Cukai Sampit bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) I 2026 pada Selasa (28/7).

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Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberantasan rokok ilegal sekaligus menyusun langkah tindak lanjut pengawasan di tiga wilayah tersebut.

Dalam kegiatan monev, Bea Cukai Sampit dan pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi dan operasi pemberantasan rokok ilegal pada semester I 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan cakupan sosialisasi di tiga kabupaten mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 39,88 persen pada semester I 2026, dibandingkan 26,25 persen sepanjang 2025.

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Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari media cetak, digital, dan daring hingga kegiatan tatap muka.

Peningkatan juga terlihat dari hasil penindakan.

Bea Cukai dan pemda meningkatkan sinergi pemberantasan rokok ilegal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan operasi bersama

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