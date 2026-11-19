jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Tanjung Priok menggelar edukasi kepabeanan dan cukai kepada mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Melalui kunjungan akademik, mahasiswa diajak memahami tata laksana ekspor-impor, tugas dan fungsi Bea Cukai, pengawasan barang, hingga dinamika industri logistik nasional.

Di Semarang, Bea Cukai Tanjung Emas menerima kunjungan 51 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Soegijapranata Catholic University (SCU) pada Rabu (28/10).

Selain itu menerima kunjungan 77 mahasiswa Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Kamis (29/10/2026).

Kedua kunjungan berlangsung di Ruang Pendidikan Bea Cukai Tanjung Emas.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Khoirul Hadziq menjelaskan instansinya menjalankan beberapa fungsi yang mencakup pengumpulan penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, dukungan terhadap industri, serta perlindungan masyarakat melalui pengawasan barang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

"Kami adalah 'polisi barang' di pintu perbatasan. Mulai dari pengawasan kosmetik tanpa izin BPOM, perlindungan barang berbahaya, hingga pencegahan penyelundupan narkoba berbagai modus seperti sabu cair dan barang terlarang lainnya," papar Khoirul.

Selain mengenalkan fungsi Bea Cukai, peserta memperoleh penjelasan mengenai alur ekspor-impor, barang bawaan penumpang, barang kiriman, hingga pendaftaran IMEI.