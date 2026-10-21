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Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Gresik Mendukung Pengembangan Investasi di KEK Gresik

Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Gresik Mendukung Pengembangan Investasi di KEK Gresik
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Bea Cukai Gresik mendukung pengembangan investasi di KEK Gresik melalui koordinasi bersama Administrator KEK Gresik dan manajemen PT STL Chemical Indonesia. Foto: Ilustrasi/Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, GRESIK - Bea Cukai Gresik mendukung pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik melalui koordinasi bersama Administrator KEK Gresik dan manajemen PT STL Chemical Indonesia terkait pemaparan proses bisnis dan rencana pembangunan dermaga perusahaan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Administrator KEK Gresik pada Kamis (15/10).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Administrator KEK Gresik Ibnu Sina beserta jajaran, Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Raden Muhamad Agus Ekawidjaja beserta jajaran, dan perwakilan manajemen PT STL Chemical Indonesia.

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Pertemuan tersebut membahas proses bisnis perusahaan dan rencana pembangunan dermaga sebagai fasilitas pendukung operasional.

Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pemahaman antarpemangku kepentingan guna mendukung kelancaran kegiatan usaha, optimalisasi pelayanan kepabeanan, serta terciptanya iklim investasi yang kondusif di KEK Gresik.

Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Raden Muhamad Agus Ekawidjaja menyampaikan koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bea Cukai, Administrator KEK, dan pelaku usaha merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran aktivitas investasi.

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“Bea Cukai Gresik berkomitmen mendukung iklim investasi yang kondusif melalui koordinasi yang baik dan pelayanan kepabeanan yang optimal," tegas Agus.

Dia menyampaikan pemahaman terhadap proses bisnis serta rencana pengembangan fasilitas perusahaan menjadi bagian penting agar pelaksanaan kegiatan usaha dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bea Cukai Gresik mendukung pengembangan investasi di KEK Gresik melalui koordinasi bersama Administrator KEK Gresik dan manajemen PT STL Chemical Indonesia

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