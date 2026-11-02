Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Kenalkan Tugas dan Fungsinya ke Pelajar SMK di Daerah

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai menggelar edukasi kepabeanan dan cukai bagi pelajar SMA/SMK sederajat di sejumlah daerah.

Melalui program kunjungan sekolah dan pembelajaran di lingkungan kantor Bea Cukai, para siswa diajak mengenal tugas dan fungsi Bea Cukai, mulai dari pengawasan lalu lintas barang, pemungutan penerimaan negara, hingga pemberian fasilitas perdagangan dan industri.

Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menerima kunjungan siswa SMK Islam Jipang pada Rabu (14/10).

Para siswa memperoleh penjelasan mengenai pengawasan barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta pemberian fasilitas untuk mendukung perdagangan dan industri dalam negeri.

Edukasi serupa juga berlangsung melalui program School Goes to Customs (SGTC) di Semarang, Selasa (13/10).

Sebanyak 55 siswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 NU Islamiyah didampingi empat guru mengunjungi Bea Cukai Semarang untuk menyaksikan demonstrasi anjing pelacak (K-9) dalam mendeteksi barang-barang mencurigakan.

Di daerah lain, siswa SMK Muhammadiyah Banjarnegara bersama Bea Cukai Malang mengikuti sesi pengenalan materi mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, kedudukan serta kinerja Bea Cukai Malang, termasuk cara mengenali penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai, Senin (19/10),.

Terakhir, pada 21 Oktober, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II menyelenggarakan program School Visit Customs (SVC) bersama SMK Nahyada Global.