Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Malang Ajak Mahasiswa Kenali Kepabeanan & Peluang Ekspor
jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang mengajak mahasiswa mengenal lebih dekat tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai sekaligus memahami peluang pengembangan usaha berorientasi ekspor.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan kunjungan akademis Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kamis (29/10).
Selain itu, pelaksanaan Campus Exporter Program (CEP) Tahap II bersama Universitas Negeri Malang pada Rabu (18/11).
Dalam kunjungan Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bea Cukai Malang memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi institusi, kinerja serta kedudukan instansi tersebut, kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai, hingga pengenalan audit kepabeanan dan cukai.
Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores menyampaikan pengenalan kepabeanan dan cukai secara langsung memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami peran Bea Cukai dalam menjalankan tugas negara.
Pemahaman tersebut tidak hanya mencakup aturan dan prosedur, tetapi juga tanggung jawab dalam memberikan pelayanan serta memastikan ketentuan kepabeanan dan cukai berjalan sebagaimana mestinya.
Selain pengenalan tugas dan fungsi, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan mengenai peran Bea Cukai dalam menjaga kepentingan negara.
Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat dibagikan kembali kepada lingkungan kampus dan masyarakat, sehingga pemahaman generasi muda mengenai kepabeanan dan cukai semakin luas.
Ini kegiatan yang dilaksanakan Bea Cukai Malang untuk mengenalkan tugas dan fungsi kepabeanan dan peluang ekspor kepada mahasiswa
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