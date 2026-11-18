jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang menggelar serangkaian edukasi dan pendampingan ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kalangan akademisi.

Melalui Klinik Ekspor, sosialisasi misi dagang, dan program Campus Exporter Hub bersama Universitas Negeri Malang (UM), Bea Cukai Malang mendorong pelaku usaha dan calon eksportir muda memahami prosedur perdagangan internasional sekaligus mengenali peluang pasar yang lebih luas.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Campus Exporter Hub yang resmi dibuka bersama Universitas Negeri Malang pada Selasa (10/11).

Program yang diikuti 33 peserta ini bertujuan memperkenalkan dunia ekspor kepada civitas akademika sekaligus menumbuhkan calon eksportir muda yang mampu melihat dan memanfaatkan peluang pasar global.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores menjelaskan tugas dan fungsi instansinya sebagai trade facilitator dan industrial assistance.

Menurut Johan, kedua peran tersebut menjadi bentuk dukungan Bea Cukai terhadap kelancaran perdagangan, perkembangan industri dalam negeri, serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM.

Selanjutnya, Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Malang menyampaikan materi mengenai regulasi ekspor, strategi mencari pembeli (buyer), serta identifikasi potensi produk untuk memasuki pasar internasional.

Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai berbagai persiapan yang perlu dipahami sebelum memulai kegiatan ekspor.