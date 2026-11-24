jpnn.com, PROBOLINGGO - Bea Cukai bersama pemerintah daerah terus mengintensifkan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dengan menyasar tokoh masyarakat, perangkat desa, pedagang, hingga anggota perlindungan masyarakat (Satlinmas) guna meningkatkan kesadaran dan memperluas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.

Upaya tersebut dilakukan Bea Cukai Probolinggo, Bea Cukai Banyuwangi, dan Bea Cukai Gresik melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) 2026.

Selain itu, melibatkan pemerintah daerah dan unsur masyarakat sebagai mitra strategis dalam pemberantasan rokok ilegal.

Di Probolinggo, Bea Cukai bersama Satpol PP Kota Probolinggo menggelar sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Satpol PP Kota Probolinggo pada 4–5 November 2026 yang menyasar tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT dan RW, serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dari Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kanigaran.

Sementara itu, Bea Cukai Banyuwangi bersama Satpol PP Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Songgon pada Rabu (18/11).

Kegiatan tersebut melibatkan perangkat desa se-Kecamatan Songgon dan pemilik toko yang menjadi bagian penting dalam rantai distribusi dan penjualan rokok kepada masyarakat.

Kegiatan serupa juga digelar di Gresik.