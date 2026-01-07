Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Tekankan Legalitas & Kepatuhan Industri Cukai di Jatim
jpnn.com, SURABAYA - Bea Cukai melaksanakan kegiatan sinergi dan asistensi dalam rangka mendukung keberlanjutan Industri Hasil Tembakau (IHT) sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha di Jawa Timur.
Upaya tersebut diwujudkan melalui dua agenda utama yang diselenggarakan di Malang pada pertengahan Desember 2025.
Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II menggelar pembahasan persiapan pembangunan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) bersama Bea Cukai Malang, Bea Cukai Probolinggo, serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang pada Selasa (16/12).
Kegiatan ini bertujuan menghimpun berbagai masukan strategis guna membangun ekosistem tembakau di Jawa Timur yang terintegrasi antara pengembangan ekonomi dan pengawasan.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II Agus Sudarmadi menjelaskan kebijakan Bea Cukai dalam mendorong pertumbuhan IHT yang sehat dan berkelanjutan.
Dia menyampaikan Fondasi Digital Ekosistem Aglomerasi akan dikembangkan sebagai sistem terpadu yang menghubungkan aspek perizinan, pengawasan, dan pembinaan melalui koordinasi multipihak berbasis data secara real time.
Penerapan sistem terpadu dalam APHT tersebut membutuhkan kolaborasi lintas lembaga yang terintegrasi melalui skema kepatuhan digital.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi industri kecil dan menengah tembakau, sekaligus menjadi terobosan dalam mewujudkan transparansi informasi, kemudahan perizinan, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan.
Ini kegiatan yang dilakukan Bea Cukai dalam mendukung keberlanjutan industri hasil tembakau dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di Jatim
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pekanbaru, 3 Orang Diamankan
- Bea Cukai Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal di Pekanbaru, Lihat Tuh
- Tegas, Bea Cukai Sita 160 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Setengah Triliun di Pekanbaru
- Gudang Rokok Ilegal di Pekanbaru Digerebek Bea Cukai, Ribuan Barang Bukti Ditemukan
- Bea Cukai Sorong Buka Jalan UMKM Papua Barat Daya Tembus Pasar Global Lewat Program Ini
- Beri Dukungan, Bea Cukai Lhokseumawe Salurkan Bantuan untuk Warga Gampong Babah Krueng