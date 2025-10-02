menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Yogyakarta Cegah Potensi Penyalahgunaan BKC di Masyarakat

Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Yogyakarta Cegah Potensi Penyalahgunaan BKC di Masyarakat

Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Yogyakarta Cegah Potensi Penyalahgunaan BKC di Masyarakat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Bea Cukai Yogyakarta melaksanakan pengawasan pemusnahan rokok yang tidak terjual hingga batas waktu yang ditetapkan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - Bea Cukai Yogyakarta berharap industri tetap produktif, tertib administrasi dan bebas dari praktik penyalahgunaan barang kena cukai (BKC).

Harapan tersebut disampaikan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta Riri Riani terkait pengawasan terhadap dua kegiatan pemusnahan dan perusakan BKC.

Kedua kegiatan yang dilaksanakan pada awal Agustus tersebut untuk memastikan kepatuhan industri terhadap ketentuan perpajakan serta mencegah potensi penyalahgunaan BKC di masyarakat.

Baca Juga:

Kegiatan pertama adalah pengawasan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar di PT Madu Baru, Bantul pada Selasa (5/8).

Perusakan dilakukan sebagai bagian dari pemanfaatan fasilitas pembebasan cukai bagi alkohol teknis untuk keperluan nonkonsumsi.

Proses ini melibatkan pencampuran alkohol berkadar 95 persen dengan bahan perusak, seperti metanol, kerosin, dan pewarna metilen blue sehingga tidak layak untuk diminum, tetapi tetap efektif digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

Baca Juga:

"Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh proses perusakan etil alkohol dilakukan sesuai ketentuan sehingga tidak ada celah penyalahgunaan untuk konsumsi ilegal," kata Riri Riani.

Sebelumnya, Bea Cukai Yogyakarta juga melakukan pengawasan pemusnahan rokok bersama Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY di PT HM Sampoerna, Sleman pada Kamis (31/07) dan Jumat (1/8).

Bea Cukai Yogyakarta memastikan kepatuhan industri terhadap ketentuan perpajakan serta mencegah potensi penyalahgunaan BKC di masyarakat lewat kegiatan ini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI