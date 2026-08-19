Lewat Kegiatan Ini, Bea Cukai Tanjung Priok Tingkatkan Pemahaman Kepabeanan Bagi UMKM hingga Akademisi

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Bea Cukai Tanjung Priok berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendukung efisiensi perdagangan internasional melalui rangkaian kegiatan edukasi, konsultasi, dan asistensi.

Kegiatan tersebut ditujukan bagi instansi pemerintah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga kalangan akademisi.

Hal ini sesuai komitmen Bea Cukai Tanjung Priok yang terus mengoptimalkan fungsi pelayanan dan edukasi publik.

Salah satu bentuk nyata edukasi publik tersebut diwujudkan melalui penerimaan kunjungan Academic Visit mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).

Kegiatan ini dirancang untuk menjembatani teori akademik kepabeanan dan cukai dengan dinamika praktik di lapangan, khususnya dalam proses bisnis ekspor dan impor di wilayah pelabuhan maupun bandara.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Priok Niko Budi Dharma menegaskan pentingnya pemahaman langsung terhadap proses bisnis di pelabuhan utama nasional.

"Kegiatan academic visit menjadi sarana efektif untuk mengenalkan pelaksanaan tugas Bea Cukai secara langsung. Interaksi ini menghubungkan materi akademik dengan realitas lapangan, mulai prosedur ekspor dan impor, pengawasan barang bawaan penumpang hingga

isu-isu strategis kepabeanan," kata Niko dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Selain sesi ruang kelas dan diskusi interaktif, mahasiswa PKN STAN juga diajak melakukan peninjauan lapangan (field trip) ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk menyaksikan langsung proses pengawasan dan pemeriksaan fisik barang.